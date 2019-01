Ulila rahvas tahab oma jõele õiget nime tagasi

«Sügaval vene ajal muudeti jõe nimi ära,» ütles Ulila elanik Jaanus Lauri. «Meie inimesed ütlevad aga endiselt, et elavad Ulila, mitte Elva jõe ääres. Ametnikel ei peaks olema raske sellist asja muuta, kuid muutust ei tehta. Nad ei taha aru saada, et Elva jõgi on Elva jõgi Keeri järveni, sealt edasi on aga Ulila jõgi.»