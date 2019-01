Marika Tuus-Laul: põhjamaade riiklik tervishoid sobiks meilegi eeskujuks

Mäletate küll, pea kümme aastat tagasi tegi maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) meile ähvardava hoiatuse: kui te tervishoidu sellise rahastamisega jätkate, seisate kümne aasta pärast silmitsi pöördumatute tagajärgedega.

Tegelikult midagi ette ei võetud ning lasti vanamoodi edasi veel aastaid, kuigi WHO hoiatus oli ülimalt tõsine. Pidevalt vähendati haigekassa tellitud ravijuhte, patsient hakkas aina rohkem ise maksma, järjekorrad aina pikenesid ja lõpuks järjekorda ei saanudki panna. Tervishoiusüsteemis tekkisid kõikvõimalikud tõkked.

Praegune valitsus otsustas koalitsioonileppes, et tervishoidu tuleb raha juurde panna, ja nii tehtigi. Nelja aasta peale 220 lisamiljonit. Selge see, et aastaid alarahastatud tervishoid ei suuda ka praegu järjekordi kuigi palju vähendada, aga me suudame selle lisarahaga halvenemisprotsessi peatada. Edasiminekuks tuleb väga põhjalikult muuta kogu tervishoiukorraldust.

Millal aga hakkas patsient tundma, et ta enam arsti juurde ei pääse ja kui lõpuks saabki, pole arstil aega temaga tegelda? Kus on see arst, kes uurib, näeb ja ravib patsienti tervikuna, mitte tükkide ja osade kaupa? Kas arstil on üldse võimalik visiidi piiratud ajaga otsida tema e-haigusloost üles pildid või eelmised analüüsid ja need mõtestada? Lihtsam on kirjutada uus saatekiri. Kus on selle vea algus?

Arst enam ei uuri patsienti, ei mõtle oma peaga, sest see pole kasulik. Tulus on teha aina uusi analüüse ja aparaadiuuringuid. Küll haigekassa maksab.

See kõik juhtus 20 aastat tagasi, täpsemalt 1998. aastal, mil mindi Eestis üle tervishoiuteenuse ostmisele erafirmalt. Arvati, et nii saab odavamalt, ent läks vastupidi. Mäletate küll seda aega – tekkisid väikesed ja suured äriettevõtted: suur- ja väikehaiglad, perearstikeskused, apteegiketid. Kaotati polikliinikud ja hakati maksumaksjalt solidaarselt kogutud raha kantima lahkelt erafirmadesse. Just siis läksimegi arstiabist üle tervishoiuteenuse ostmisele ja hakkasime järjest liikuma pankroti poole.

Nüüdseks manalateed läinud riigikogu liige Robert Lepikson kirjutas 2006. aastal: «Kui riik keeldub mõistmast, et meditsiiniasutused ei tohi olla äriühingud, vaid peaksid olema mittetulundusühingud, kus kogu teenistus kulub sihtotstarbelisele tegevusele ehk tervishoiuteenuse osutamisele, siis pole midagi imestada, kui haigemajad on aasta lõpuks kasumis, aga arsti juurde ja operatsioonile ei pääse – polevat raha!»

Lepiksoni hinnangul oleks tulnud koondada kogu riigi poolt osutatav meditsiiniabi ühe omaniku ehk riigi kätte. Ka aparatuurihanked (vältimaks dubleerimist) ja kõik muu.

Tõstamaa perearst Madis Veskimägi on korduvalt neil teemadel sõna võtnud ja kirjutas mõne aasta eest: «Pean õigeks riiklikult ülesehitatud tervisekeskuste võrgustikku, mis arvestaks elanike paiknevust ja tegelikke vajadusi. Tänapäevane haigla ei ole enam raviasutus, vaid õitsev äriühing. Peatagem turumajanduslik meditsiinikorraldus!»

Näete, kui ammu teati, mis tuleks teha, aga ei tahetud teha. Tervishoiuministrid on meil aastaid järjest olnud Reformierakonnast.