Karlova majad tutvustavad möödujaile vanu aegu

Kokkulepitud ajal saabusid Aune ja Raivo Valk ning Tuuli Ruus kahekorruselise maja juurde kunagisele Kevade tänavale, praeguse aadressiga Kitzbergi 1. Paraadna kõrval on kirjaniku kohta kivist tahvel tema metallbareljeefiga. Koos majaomanik Gerta Reinholdiga otsisid nad uuele sildile kohta. Vahest panna see vana tähistuse lähedusse, hoone esikülje ukse kõrvale?

Linnavõimudega on Karlova selts nõu pidanud. «Linn ütles lõpuks, et me võime teha nii, nagu majaomanikud ütlevad, aga soovitus oli, et paneme maja külje peale,» ütles Aune Valk.