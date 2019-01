Läinud aasta esimene pool värvis liiklusstatistika tumedaks

Tartu patrulltalituse juht Alvar Pähkel ütles, et liikluse üldpilt jäi võrreldes varasemate aastatega suures plaanis samaks. Liiklusõnnetusi oli küll vähem, aga kasvas just inimohvritega avariide hulk. «Möödunud aasta raskete avariide ühisosa on see, et need kõik juhtusid asulavälisel teel, kus sõidukiirus on suurem ning seetõttu ka tagajärjed raskemad,» märkis Pähkel.