Jõgevamaal müüakse ajaloolist Torma postijaama elumajana

Kuulutuses on kirjas, et Torma postijaam rajati 1712. aastal ning tegemist oli ühega seitsmest Tartu kreisi piires olevatest postijaamadest, mis ühendas Peterburi Lääne-Euroopaga.

Torma postijaama peahoone valmis 1832. aastal. Peahone taga on säilinud maakivist sillutisega siseõu. Torma postijaamas on peatunud mitmed Venemaa valitsejad - Katariina II, Paul I, Aleksander I, Nikolai I.

Hoones on kokku üle kümne erineva ruumi, mille üldpind kokku on 389 ruutmeetrit. Neist kuus on kasutuses eluruumidena, mille pind on ligi 90 ruutmeetrit. Peamajas on tubade laed 4,1 meetri kõrgused. Eluruumide osas on säilinud vana kahhelahi, mis kütab kahte magamistuba.