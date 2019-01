Galerii. Ilutulestiku patareist algas tulekahju, mis hävitas auto

Tuli sai alguse ilutulestiku patareist. Pärast ilutulestikku otsustas Haage küla eramaja elanik jätta tühja patarei prügikasti kaanele, et see prügikasti sisu ei süütaks. Paraku sulas patarei tuline kest läbi plastmassist kaane ning süütas siiski prügi. Prügikastist süttis omakorda sõiduauto.

Sündmuskohal käinud Kanal 2 reporter Jürgen Puistaja selgitas, et põlevat autot märkas naaber, kes helistas päästeametisse ning jooksis autoomaniku maja uksele koputama, et talle tulekahjust märku anda. Koos said naabrid tagada selle, et puidust varjualune, mille all Volvo seisis, samuti ei süttiks. Õnneks jäi maja tulekahjust puutumata.