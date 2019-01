Politsei kutsuti aastavahetusel nii lauamängust tekkinud tüli lahendama kui purjus alaealisi kantseldama

Nimelt kutsus üks kodanik enda naabritele politsei, kuna kuulis valjuhäälset tülitsemist. Politseinikud selgitasid välja, et mehe ja naise vahel tekkis tüli lauamängu tõttu. Virk ütles, et õnneks sai probleem lahendatud ning kedagi polnud vaja jaoskonda kaasa viia. Mis lauamänguga tegemist oli, seda Virk täpsustada ei osanud.

Kuigi väljakutseid polnud erinevalt mõnest nädalavahetusest rohkem, oli linnas üksjagu väga purjus inimesi üksinda kõndimas. «Politseinikud hoidsid ära üsna mitu olukorda, kus inimene oleks võinud hange või Emajõkke kukkuda ja sinna jäädagi,» rääkis Virk. Ta rõhutas, et pidudel tuleb ka sõpradel silm peal hoida. «Ainuüksi mullusest aastast on meil mõned kurvad lood, kus purjus sõber kaob peolt ja ei jõuagi enam elusalt koju,» sõnas Virk.

Siiski tõdes Virk, et vana aasta saadeti vastavalt Eesti sajandale sünnipäevale väärikalt ära. «Tundub, et inimesed oskavad üha enam mõistlikult pidutseda ja see teeb ainult rõõmu,» ütles ta.