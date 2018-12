Noored hakkavad endast noorematele kohvikus tööd pakkuma

Tuleva aasta jaanuari lõpus peaks Aleksandri 8 ehk passaaži majas tööd alustama noortekohvik. Praegu kogub mittetulundusühing 4youthEST veel Hooandja platvormi kaudu raha, et kohvik sisustada.

MTÜ juhatuse liige Kristel Kolberg selgitas, et noorsootööd tehes märkas ta vajadust tegeleda noorte tööhõivega süvendatult. «Töö mängib inimese elus suurt rolli, seega mõtlesime, et võiksime pakkuda noortele töökohti aasta ringi,» ütles Kolberg. Peale selle, et noored saavad kohvikus töötada, plaanib MTÜ seal korraldada mitmesuguseid noortele mõeldud üritusi.