Autopesulast alguse saanud tuletõrjehäire külvas V spaas paanikat

Veekeskusest lahkunud Kadi helistas mõne aja pärast V spaasse, et saada teada, kuidas ta lühikeseks jäänud spaakülastus hüvitatakse. Selle peale oli vastatud, et kahjuks ei ole võimalik piletit hüvitada.

Kvartali kommunikatsioonijuht Teele Tamme tõdes, et tuletõrjehäire toimus, kuid see sai alguse Kvartali autopesulast Cleanpark, kus läks üks töövahend suitsema.

«V spaa töötajad hakkasid agaralt vastavalt väljaõppele inimesi evakueerima, sest spaas läheb paratamatult riietumisele ja saunadest ning basseinidest välja tulemiseks aega,» selgitas Tamme. Ta ütles, et kliendid, kelle spaakülastus jäi häire tõttu lühemaks, peaksid kindlasti kirjutama spaasse aadressil info@vspa.ee, et napiks jäänud käik hüvitada ühel või teisel moel.

Tamme selgitas, et liftid lõpetavad töö automaatselt, kui tõesti on tegemist ohuolukorraga. «Selleks hetkeks oli aga selgunud, et midagi tõsist pole juhtunud, liftidega on ohtu sõita ja turvameeskond tegeles häire vaigistamisega,» ütles Tamme.