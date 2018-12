Tartu 2018. aasta plussid ja miinused

Tartu kultuurieksport paneb uhkust tundma. Tartlased tõestasid Narvas «Kremli ööbikutega», et pole võimelised mitte üksnes ise kultuuripealinnaks kandideerima, vaid võivad ka konkurendile tiitli kandikul kätte kanda. Tartlasest tänavakunstnik Edward von Lõngus tegutses Euroopa pealinnades. Tartuga seotud filmitegijad Moonika Siimets («Seltsimees laps») ja Terje Toomistu («Nõukogude hipid») vaimustasid publikut filmifestivalidel. Ja Mati Karmini «Suudlevate tudengitega» on kaetud terve Venemaa.

Tselluloositehase kavandamise arutelu liitis linlased ja käivitas arutelu selle üle, mis Tartu on ja mida ta ei ole. See arutelu kinnitas, et elukeskkond ja puhas loodus on tartlastele tähtis. See mõttevahetus liitis isegi linnavolikogu mitte nii väga tavalisse üksmeelde ja kinnitas tontide maalimisest hoolimata, et omavalitsus ja valitsus ei ole Eestis meie ja nemad. Või siis lühemalt ja reljeefsemalt väljendudes: meie võit!