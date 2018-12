Kunstimaja aastanäitust täiendab väljapanek Promenaadiviies

Kultuuriklubis on juba üle saja liikme, nende seas on kunstnikke, akadeemikuid, kirjanikke ja kunstiteadlasi. Väljapanekus on 32 kunstniku tööd, kokku 50 teost, mille näituse kujundaja Martti Ruus on hoolimata seinapinna vähesusest suutnud edukalt ära mahutada üksteise kõrvale ja kohale. Silme ette kangastuvad omaaegsed Pallase väljapanekud, kus töid oli sageli rohkem kui tühja seina.