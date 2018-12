Liia Hänni uusaastasoov: meil ei ole vaja hirme, meil ei ole vaja viha

Viimasel ajal teeb mind eriti murelikuks ühiskonnas kasvanud ebakindlus ja hirm Eesti tuleviku pärast, märkis astrofüüsik ja ekspoliitik Liia Hänni aastalõpuintervjuus. Sellest annavad märku viimaste kuude poliitilised arengud. Sisepoliitilised pinged on ülemäära kasvanud, üksteise süüdistamiseks ja sildistamiseks kasutatakse väga inetuid sõnu. «Kui nüüd näen, et me ei suuda üksteist enam rahulikult ära kuulata, siis see on minu jaoks ehmatav,» lisas ta. «See on halvim, mis ühe rahvaga võib juhtuda. Sellist olukorda Eesti vaenlased armastavadki, nii ei tohiks jätkata.»