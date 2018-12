Järelhüüded ärasaatmistseremoonial: Üllar Jörberg oli märgiline nähtus

Tema muusika võis meeldida või mitte, kuid kõige tähtsam oli see, et ta oli hea inimene, kes armastas oma lähedasi ning kes tegi kõike alati pühendunult ja suure südamega – see sõnum jäi kõlama Tartu krematooriumi suures kabelis, kust saadeti viimsele teele kolmapäeval ootamatu terviserikke tõttu surnud karismaatiline laulja Üllar Jörberg.