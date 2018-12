Lugejad hääletasid Tartu ja Tartumaa aasta tooteks nutika rõdupiirde

Osaühing Innore projekteerib, toodab ja paigaldab peamiselt rõdu- ja trepipiirdeid, trepikonstruktsioone ja klaasvaheseinu. Lõppeval aastal mõtlesid firma insenerid välja elektrienergiat tootva rõdupiirde Innore Solar.

Ettevõtte juhatuse liige Tõnis Kaukvere selgitas, et seni on piirded olnud ehitusprojektides puhtalt kuluobjektid. Integreeritud päikesepaneelid loovad seevastu võimaluse majaomanikel kulutatud raha tagasi saada ning lisagi teenida. Niisiis võib rõdupiirdeid nüüd vaadelda täiesti uue nurga alt – investeeringuna.

Innore Solar piirete arendamine käib praegugi. «Esimeste suuremate projektidega soovime maha saada algaval aastal,» selgitas Kaukvere.

Tulevikus on tõenäoliselt päikesepaneelid katuste, fassaadide ja rõdupiirete loomulik osa.

Rõhk ohutusel

Päikesepaneelidega rõdupiirde arenduse idee tekkis sellest, et piirete pinda on kortermajade rõdudel küllaltki palju ning seda võiks paremini kasutada. «Tegemist on nutika lahendusega, kus piirdes on tavalised klaasid asendatud klaas-klaas-tüüpi päikesepaneelidega. See võimaldab rõdupiirete pinda targalt ära kasutada ning panna hoone lõunapoolsetel külgedel asetsevad rõdud elektrienergiat tootma,» jätkas Kaukvere. Nii on võimalik vähendada hoone kommunaalkulusid, suurendada energiatõhusust ja jõuda säästlikumasse energiaklassi. Ka aitab see kaasa rohelise mõtteviisi edendamisele.

Tavalise rõdupiirdega võrreldes on toode üksjagu keerukam, sest lisaks piiretele esitatavatele nõuetele peab toode vastama ka päikesepaneelidega tootele kehtivatele nõuetele.

«Kõige olulisem faktor on ohutus,» rõhutas Kaukvere. Ta lisas, et rõdupiire peab vastama teatud tugevusnõuetele, et takistada inimest rõdult alla kukkumast. Päikesepaneelide integreerimisel tootesse lisandub mitmeid nüansse, sest see peab olema ka elektriliselt ohutu. Samuti tuleb päikesepaneelide süsteem ühendada hoone üldelektrivõrku, mis omakorda nõuab elektriprojekti.

Suur pind annab efekti

Päikesepaneelidega rõdupiirded on mõeldud eeskätt moodsatele kortermajadele, kus rõdud jäävad lõuna poole, kuid ka vanemate kortermajade renoveerimisprojektides on võimalik kasutada päikesepaneelidega piirdeid, et suurendada ehitise energiatõhusust. Uudset nutikat toodet saab kasutada niisamuti tootmis- või büroohoonetel ning eramajadel, kui päikesepoolsete rõdude või terasside piirete pinda on piisavalt. Päikesepaneelidega rõdupiirdeid on võimalik ühtse süsteemina tööle panna koos katusele või fassaadile paigaldatud päikesepaneelidega. Nii on eramajade projektides võimalik saada piisav võimsus ka väiksemate pindade korral.

Päikesepaneelidega rõdupiirete tasuvus on projektipõhiselt individuaalne. «Mida rohkem on piirdeid, seda suurem on süsteemi võimsus,» selgitas Kaukvere. Peale võimsuse on tähtis efektiivsus, mida mõjutab geograafiline asukoht, ilmakaar ning varjud, mis võivad majale langeda.

Suurematel kortermajadel võib lõunaküljel olevate piirete pinda olla isegi 400–500 ruutmeetrit. «Sellistel hoonetel võib kogu süsteemi võimsus tulla umbes 70 kilovatti ning aastane tootlikkus 45 000 – 55 000 kilovatt-tundi, mis on arvestatav panus maja aastast elektritarbimist silmas pidades,» rääkis juhatuse liige. Ta lisas, et mõistlik ongi lahendus kujundada vastavalt elektritarbimisele. «Meie vööndis on päikesepaneelide tootlikkus aasta jooksul ebaühtlane, enamik energiast toodetakse veebruari keskpaigast oktoobri keskpaigani, seepärast hinnatakse päikesepaneelide tasuvust terve aasta tootlikkuse põhjal.»

Innore Solar piire eramaja terrassil. FOTO: Innore OÜ