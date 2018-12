Tartus saadetakse aasta ära kontserdiga Kaarsillal

Vana-aasta õhtul, 31. detsembril on kõik tartlased oodatud Vabaduse puiesteele Kaarsilla juurde, et saata ühiselt ära lõppev aasta ja tähistada Eesti Vabariigi juubeliaasta lõppu üle-eestilise peoga «Sajaga edasi, Eesti!». Päeval on Raekoja platsil ühestantsimine.