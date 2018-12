Üks neljast ükssarvikust: Playtech on oma sektoris kõige laiema haardega ettevõte maailmas

Playtechi põhitegevusala on mängutööstus: ta loob mänge, tarkvaralahendusi, pakub tehnilist platvormi ja tuge maailma juhtivatele mänguoperaatoritele. «Pole ühtegi teist nii laia portfoolioga ettevõtet, kelle puhul saaksime öelda, et tema on meie otsene konkurent,» ütles 2015. aastast Playtech Eesti juhina töötav Ivo Lasn. «Erinevatel tegutsemisaladel on oma konkurendid, kuid meie oleme igas sektoris väga tugevad.»