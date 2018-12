Spaahotell ujub teenindussektori trendidele vastuvoolu

«Tulin Tartusse mööblidisaini õppima ja otsisin töökohta. Endine tööandja soovitas mind V-le ja sedasi ma siinsesse kollektiivi jõudsingi,» rääkis V spaa- ja konverentsihotellis teenindajana töötav Liisi Tamm. Tema sõnul on hotelli personal kui üks pere, isegi lõunat söömas käiakse ühises ruumis ja seal ei tehta vahet, kas tegutsed toateeninduses või konverentsikeskuse poole peal – kõik saavad ühtviisi hästi läbi.

Praegu pole hotellis kuigi palju vabu töökohti ning töötajaid vahetub vähe, see pole aga alati nii olnud. «Eks esimesel aastal, täpsemalt 2016, kui V spaa- ja konverentsihotell tööd alustas, oli väga raske leida stabiilset personali. Aga nüüdseks on meil kindlad töötajad ning nende vahetumist on vähe,» rääkis hotelli restorani Joyce teenindusjuht Reesi Valge.