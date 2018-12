Kuula artiklit

Tartu Postimees pani aasta lõpetuseks kokku edetabeli Tartu ja Tartumaa sajast kõige mõjukamast inimesest. Miks? Sest inimesed, kellest sõltuvad meie linna ja maakonna eluolu enim mõjutavad valikud, aga ka see, mil määral meid üle maailma tuntakse, on selleks liiga tähtsad, et neid mitte esile tõsta.

Kas alljärgnev edetabel kuulutab tõde? Jah, vaieldamatult! Aga see tõde on subjektiivne, sest mõjukust täpselt mõõta on võimatu.

Kuidas meie edetabel sündis? Tartu Postimehe kõige staažikamad ajakirjanikud panid oma töökogemuse põhjal esmalt kirja ligi 200 nime, keda nad peavad Tartu linna ja maakonna kõige mõjukamateks inimesteks. Seejuures leidsid loetelus koha need, kelle igapäevasest tegevusest sõltub kohalik elu, aga ka need, kes elavad Tartus või Tartumaal, aga kelle töö kannab häid vilju ennekõike kodust kaugemal. Nii said valdkondadest esindatud ühtviisi ettevõtjad, omavalitsuste juhid, kultuuri- ja sporditegelased ning teadlased ja arstid.

Edasi sõelus toimetus oma parima äranägemise alusel algsest nimekirjast välja sada. See ei tähenda, et ülejäänud oleks ühtäkki mittemõjukateks liigitunud – ei, nad jäid lihtsalt teise auväärse saja sisse ega asetunud täpsesse järjekorda.

Et esisada pingeritta asetada, pöördus Tartu Postimees maakonna valla- ja linnavolikogude liikmete ja omavalitsuste kõrgemate juhtide poole ning palus neil igaühel välja valida tema meelest 25 kõige mõjukamat. Nimesid võis ka lisada.

Valla- ja linnavolikogude liikmed võtsime hindamismeeskonna tuumikuks, lähtudes veendumusest, et kohalikud esinduskogud on valinud vabadel valimistel meie oma inimesed ja peegeldavad seega kõige paremini meie kandi elanikkonna profiili: seal on koos eri eluvaldkondade asjatundjad, kes on ühtlasi hästi informeeritud ja ühiskondlikult aktiivsed kaasamõtlejad. Kokku osales hääletusel ligi 150 inimest, nende seas Tartu Postimehe ajakirjanikud.

Nime taha märgitud protsent näitab, kui suur osa hääletanutest hindas selle isiku 25 kõige mõjukama sekka kuuluvaks.

1. Urmas Klaas, Tartu linnapea (67%)

Urmas Klaas FOTO: Margus Ansu

Miljarditehase esirammija

Kui veel aasta algul näis, et Urmas Klaas ei kavatse Tartu lähedale kavandatud puidurafineerimistehase kohta enne teaduslikke uuringuid ühest arvamust kujundada, siis varakevadel sai temast üleöö miljarditehast rammima suundunud lahingulaeva suveräänne komandör.

Et tegu on tõepoolest mõjukate edetabelis kõrgeimat kohta vääriva mehega, kinnitab muu hulgas see, millises üksmeeles häälestus Tartu avalik arvamus tehase eriplaneeringu vastu vaid mõni päev pärast seda, kui Klaas oli oma eitava hoiaku avalikuks teinud. Edasi läks kõik juba loogilist rada mööda: tulid apellid ja meeleavaldused, arvamusartiklid ja sõnakähmlused. Lõpuks läks Tartu linnavalitsus Klaasi vedamisel riigi vastu kohtussegi.

Just Klaas oli see, kes muutis avaliku vaidluse tselluloositehase üle Tartu vaatevinklist kompromissituks ega lasknud kõhklevatel häältel märkimisväärselt esile kerkida.

Klaasil on mõju. Ajakirjaniku ja poliitikuna pikka aega avalikus elus kaasa löönud inimesena tunneb ta isiklikult suuremat osa Tartu võtmeisikuist, aga ka paljusid neist, kes riiki liigutavad. Ta on osav suhtleja ning oskab ka tuliste oponentide vastas säilitada viisaka, ent enesekindla joone.

On tähelepanuväärne, kuidas Klaasi aktsepteeritakse autoriteetse liidrina isegi siis, kui jutuks tulevad kohaliku võimu ebaõnnestumised. Ka siis, kui räägitakse liiga kõrgest lasteaiamaksust, tasuta bussisõidu puudumisest, bussigraafikute logisemisest, üle mõistuse kallist üüriturust, jõukama elanikkonna valgumisest maaomavalitsustesse, vaieldavatest valikutest koolivõrgu kujundamisel, puuduvatest või lagunevatest kõnni- ja rattateedest, kooli- ja lasteaiahoonete kehvast seisukorrast või Raadi linnajao kiratsemisest. Isegi siis, kui väidetakse, et Tartu häält on Tallinnas liiga vähe kuulda.

2. Toomas Asser, neurokirurg, Tartu ülikooli rektor (59,4%)

Toomas Asser FOTO: Margus Ansu

Sada aastat hiljem. Arst rektorikabinetis

Selleks ei olnud keegi valmis, et Tartu ülikool peab aasta pärast rektor Volli Kalmu tagasivalimist taas juhti otsima hakkama. Mullu jõululaupäeva eelõhtul ootamatult suusaraja veerel elust lahkunud Kalmu asemel oli esimesena valmis vastutusrikka positsiooni täitma praktilise filosoofia professor ning mitmes eri rollis juba pikemat aega alma mater’i näo kujundamisel kaasa rääkinud Margit Sutrop. Ta oli rektoriks kandideerinud ka 2017. aastal ning oli vaat et iseenesestmõistetav, et ta teeb seda nüüdki.

Kui Sutrop oli oma kandidatuuri kinnitanud, järgnes pikk vaikus ja nii mõnigi kaldus juba arvama, et vastaskandidaat võibki jääda kerkimata. Alles märtsi keskel teatas meditsiiniteaduste valdkond, et esitab rektorikandidaadiks tuntud ja tunnustatud neurokirurgia professori Toomas Asseri.

Valimisdebattidel paistis Asser erinevalt Sutropist silma pigem sõnaahtrana, kuid andis algusest peale aluse uskuda, et valimised tulevad tasavägised ning enne õiget päeva pole tark kummalegi kandidaadile mõttes ametiketti kaela riputada. Valimiste esimeses, võistlevas voorus edestaski Asser Sutropit 25 häälega. Teises, ametisse kinnitavas voorus asus tema selja taha juba 187 valimiskogu liiget 212st. Niisiis juhib pea saja-aastase vaheaja järel Tartu ülikooli taas arst.

Seda, millised maneerid võiks Asser rektorina omandada, on napilt neli kuud pärast inauguratsioonitseremooniat raske öelda. Kuid üks on selge: kõrgelt hinnatud neurokirurgina on ta oma kõige hinnalisema panuse ühiskonnale juba andnud ja see peaks talle tagama rektorikabinetis üsna pingevaba õhkkonna. Ülikool on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ja oma rahvusvahelist positsiooni kinnistanud – kõige tähtsam on seda kurssi hoida. Teisalt pole lootustki, et probleemid rektori eesoleval viiel aastal puutumata jätavad, mida on juba kinnitanud emakeelse kõrghariduse ümber temperatuure koguv vaidlus, aga ka ülikooli raamatukogu räsinud ahistamisskandaal.

3. Tarmo Noop, A. Le Coqi juht (55,7%)

Tarmo Noop FOTO: Kristjan Teedema

Õlletehase direktori prohvetlikud sõnad

Pärast seda, kui Keskerakond sotsiaaldemokraatide ja isamaalaste volitusega kaks aastat tagasi Reformierakonna riigitüüri juurest minema lõi, ei ole Tartu vaat et kõige märgilisema tootmisettevõtte A. Le Coqi juht Tarmo Noop riigijuhtide aadressil kriitilisi kommentaare kokku hoidnud. Õllepruulijale kohaselt on tema pahameel puudutanud aktsiisipoliitikat, mis inimesi massiliselt Läti piiri taha alkoholi ostma kannustab.

Olgugi et Noopi on tema otsekoheste väljaütlemiste taustal sarjatud liigse kasuahnuse ja silmakirjalikkuse pärast, on tema ennustused paljuski tõeks osutunud. Eelmise aasta algul pakkus ta, et riigil jääb rumala aktsiisipoliitika tõttu käesoleva aasta alguseks saamata 150 miljonit eurot maksutulu. Kuigi rahandusministeeriumi andmeil kujunes tegelik saamata jäänud tulu Noobi öeldust pea kolm korda väiksemaks, on miinus ikkagi suur ning kõneleb üheselt valearvestustest. Enim on Tartu õlletehase direktorit häirinud asjaolu, et aktsiisi suurendamise plaani koostades ei konsulteerinud keegi suurtootjatega ega püütudki leida kuldset keskteed, mis jätnuks massilise piirikaubanduse sündimata.

Ja kui mitte muud, siis seda kuulutas Noop vaieldamatult õigesti, et eestlaste alkoholi tarbimise kultuuri ei saa ülepingutatud maksustamine kuidagi parandada. Nii ongi läinud: me pole hakanud vähem jooma, pigem vastupidi.

Ehkki eelmise aasta lõpus pidi A. Le Coq koondama oma tehasest kolmkümmend töötajat, õitseb joogitootmine Noobi juhtimisel Tähtvere nõlval edasi. Ettevõte oli, on ja jääb koos oma juhiga Tartu kõige mõjukamate sekka, mida ühtlasi kinnitab seegi, et tehas teeb tihedat koostööd kutseõppeasutustega, aidates koolitada tulevasi mehhatroonikuid ning jagades kutseõppuritele stipendiume. Sellest on juttu ka sessamas ettevõtluslehes.

4. Andrus Ansip, Euroopa Komisjoni asepresident (54,7%)

FOTO: Emmanuel Dunand / AFP

5. Neinar Seli, Estiko Grupi omanik (53,8%)

FOTO: Margus Ansu

6.-7. Alar Karis, ERMi direktor (52,8%)

FOTO: Kristi Liiva

6.-7. Joel Luhamets, EELK piiskop, Tartu Pauluse koguduse õpetaja (52,8%)

FOTO: Kristjan Teedema

8. Marju Lauristin, sotsiaalteadlane, Tartu linnavolikogu liige (51,9%)

FOTO: Eero Vabamägi

9. Kristiina Ehin, luuletaja (50,9%)

FOTO: Kristjan Teedema

10. Andres Dvinjaninov, näitleja, Emajõe suveteatri ja Karlova teatri juht (50%)

FOTO: Kristjan Teedema

11.-13. Mait Klaassen, veterinaarteadlane, Eesti maaülikooli rektor (48,1%)

FOTO: Mihkel Maripuu

11.-13. Valdur Mikita, kirjanik (48,1%)

FOTO: Sander Ilvest

11.-13. Margus Punab, meestearst (48,1%)

FOTO: Sander Ilvest

14. Andres Metspalu, geeniteadlane (44,3%)

FOTO: Sille Annuk

15. Aadu Must, Tartu linnavolikogu esimees, riigikogu liige (43,4%)

FOTO: Margus Ansu

16. Mika Keränen, kirjanik (41,5%)

FOTO: Mari-Liis Pintson / Tartu Ülikool

17. Hando Runnel, kirjanik (40,6%)

FOTO: Tairo Lutter

18. Andrei Sõritsa, naistearst (38,7%)

FOTO: Sille Annuk

19.-20. Mihhail Lotman, semiootik, Tartu linnavolikogu liige (37,7%)

FOTO: Tairo Lutter

19.-20. Ivar Põllu, Uue Teatri juht, lavastaja (37,7%)

FOTO: Sille Annuk

21. Toomas Kapp, Tartu veevärgi juht, Tartu linna¬volikogu liige (36,8%)

FOTO: Sille Annuk

22. Toomas Peterson, Vanemuise teatri juht (35,8%)

FOTO: Margus Ansu

23.-24. Jaan Kaplinski, kirjanik (34,9%)

FOTO: Kristjan Teedema

23.-24. Indrek Kelk, klubi Tartu Maraton juht (34,9%)

FOTO: Mihkel Maripuu

25. Tarmo Punger, Tartu tarbijate kooperatiivi juht (34%)

FOTO: Kristjan Teedema

26.–28. Paavo Nõgene, Tallinki juhatuse esimees (33%)

26.–28. Andres Juur, teaduskeskuse Ahhaa juht, teaduse populariseerija (33%)

26.–28. Jarno Laur, Tartu vallavanem (33%)

29.–30. Veljo Ipits, Salvesti omanik, Tartu linnavolikogu liige (31,1%)

29.–30. Jaan Lott, Lõunakeskuse juht (31,1%)

31. Jaan Einasto, astrofüüsik (31,1%)

32.–34. Jüri Mölder, Tartu linnasekretär (30,2%)

32.–34. Signe Kivi, Tartu kunstimuuseumi juht ja kunstnik (30,2%)

32.–34. Joel Ostrat, restoraniärimees (30,2%)

35.–37. Hele Everaus, hematoloog (28,3%)

35.–37. Mati Meos, Anne Soojuse juht, Eesti lennundusmuuseumi juht ja omanik (28,3%)

35.–37. Paul Mägi, dirigent ja muusikajuht (28,3%)

38. Krista Aru, riigikogu liige, ajakirjandusloolane (28,3%)

39.–41. Aivar Aleksejev, Kambja vallavanem (27,4%)

39.–41. Janek Veeber, Giga omanik ja juht (27,4%)

39.–41. Tiina Talvik, lastearst ja neuroloog (27,4%)

42.–43. Raivo Rand, Rand & Tuulbergi omanik (24,5%)

42.–43. Aivar Tuulberg, Rand & Tuulbergi omanik (24,5%)

44.–45. Lembit Lump, Kodumaja omanik ja nõukogu esimees (22,6%)

44.–45. Avo Samarüütel, Männiku Piima juht, Eesti põllumajanduse tippjuht 2018 (22,6%)

46. Urmas Kruuse, riigikogu liige 22,6%)

47. Ott Ojaveer, Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor (21,7%)

48.–50. Peeter Padrik, onkoloog (21,7%)

48.–50. Priit Lomp, Kastre vallavanem (21,7%)

48.–50. Rain Sangernebo, Nõo vallavanem (21,7%)

51. Verni Loodmaa, Premier Hotelsi juht, Tartu linnavolikogu liige (20,8%)

52. Toomas Järveoja, Elva vallavanem (18,9%)

53.–55. Karin Bachmann, maastikuarhitekt ja kultuurikorraldaja (17,9%)

53.–55. Ene Tannberg, Miina Härma gümnaasiumi direktor (17,9%)

53.–55. Madis Ajaots, Rannu Seemne juht (17,9%)

56. Jaan Eha, südamearst (17%)

57.–59. Raimond Tamm, Tartu abilinnapea (17%)

57.–59. Berk Vaher, kirjanik ja kultuurikorraldaja (17%)

57.–59. Jüri Allik, psühholoog (17%)

60.–64. Aavo Mölder, Tartu Agro juht (16%)

60.–64. Reno Laidre, Tartu abilinnapea (16%)

60.–64. Kristjan Tiirik, JK Tammeka tegevjuht, Tartu linnavolikogu liige (16%)

60.–64. Marju Lepajõe, religiooniloolane (16%)

60.–64. Richard Villems, geneetik (16%)

65.–69. Andres Linnas, Olerexi juht ja omanik (15,1%)

65.–69. Jaak Nigul, Tarmeko Grupi juht (15,1%)

65.–69. Margo Külaots, Fortum Eesti juht (15,1%)

65.–69. Andres Põhjala, judoklubi Do asutaja, Tartu spordiliidu pikaaegne juht (15,1%)

65.–69. Urmas Sutrop, keeleteadlane, kirjandusmuuseumi direktor (15,1%)

70.–75. Hannes Astok, e-riigi ekspert, endine poliitik (14,2%)

70.–75. Kadri Leetmaa, inimgeograaf, Tartu linnavolikogu liige (14,2%)

70.–75. Aare Anderson, Luunja vallavanem (14,2%)

70.–75. Tanel Tein, ImiDi juht, Tartu linnavolikogu liige (peatatud liikmelisus) (14,2%)

70.–75. Heljo Pikhof, riigikogu liige, Tartu linnavolikogu liige (14,2%)

70.–75. Lili Milani, geeniteadlane (14,2%)

76.–80. Anti Moppel, Olerexi juht ja omanik (13,2%)

76.–80. Uuno Lausing, Tartu Milli juht (13,2%)

76.–80. Aleksandr Širokov, Peipsiääre vallavanem (13,2%)

76.–80. Jüri Külvik, Lemeks Grupi juht ja omanik (13,2%)

76.–80. Mare Tommingas, lavastaja ja balletijuht (13,2%)

81.–83. Triin Anette Kaasik, Estiko-Plastari juht, Tartu linnavolikogu liige (12,3%)

81.–83. Ivo Lasn, Playtech Eesti juht (12,3%)

81.–83. Kaido Somelar, Ehitustrusti juht (12,3%)

84.–87. Mihkel Lees, Tartu abilinnapea (11,3%)

84.–87. Rein Haak, Tartu linnamajanduse osakonna juhataja (11,3%)

84.–87. Parvel Pruunsild, Bigbanki omanik (11,3%)

84.–87. Rein Kilk, Transcomi omanik ja juht (11,3%)

88. Urmas Ahven, Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja (10,4%)

89.–91. Tõnis Arjus, Tartu arhitektuuri- ja ehitusosakonna juhataja, linnaarhitekt (9,4%)

89.–91. Ain Kaare, hematoloog (9,4%)

89.–91. Indrek Särg, Tartu linnavolikogu liige, Eesti merekooli Tartu filiaali juht (9,4%)

92. Madis Lepajõe, Tartu abilinnapea (8,5%)

93. Andres Kotsar, uroloog (7,5%)

94.–97. Kristo Seli, Lydia hotelli juht, Tartu linna¬volikogu liige (6,6%)

94.–97. Emöke Sogenbits, Hanza Mechanics Tartu juht (6,6%)

94.–97. Monica Rand, Tartu abilinnapea (6,6%)

94.–97. Jaanus Harro, psühhofarmakoloog (6,6%)

98. Gea Kangilaski, Tartu linnavolikogu liige (5,7%)

99. Rauno Raudsepp, Tartu Terminali juht (4,7%)