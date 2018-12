Torm Metall jõudis kümne aastaga kümne miljoni eurose käibeni

Firma kasvu ilmestab muu hulgas asjaolu, et kolm aastat tagasi töötas Torm Metallis 35 inimest ning käive oli veidi üle kahe miljoni euro. Praegu on palgal ligi 120 inimest ning käive küünib aasta lõpus juba kümne miljoni euroni. Nii on igati asjakohane, et just Torm Metall tunnistati sel aastal Tartu kiireima kasvuga suurettevõtte tiitli vääriliseks.