Toidulisand ei ravi, kuid toetab südame tööd

Tartu teaduspargis tegutseb juba 13 aastat teadus-arenduskeskus OÜ​ BioCC, mis töötab välja tervisele kasulikke piimhappebaktereid ehk probiootikume sisaldavaid funktsionaalseid toite ja toidulisandeid. Kuraditosina aasta jooksul on BioCC teadlased koostöös Tartu ülikooli asjatundjatega jõudnud nii kaugele, et kaks BioCC laborites valmistatud toidulisandit on nüüdseks Eesti apteekides käsimüügis ning lähikuudel lisanduvad neile veel kahte eri liiki piimhappebaktereid sisaldavad toidulisandid.