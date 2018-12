Tulevased mehhatroonikud näevad õlletehases, mida nad päriselt oskama peavad

Poisid on tublid, väga hästi said hakkama, kiitis A. Le Coqi õlletehase vanemautomaatik Jevgeni Kuznetsov tehase töökojas, kui sinised veepudelid mööda väikest liini korrapärases rivis oma lõpp-punkti jõudsid. Selle eksperimentaalliini olid oma kätega kokku pannud tosinkond Tartu kutsehariduskeskuse (TKHK) mehhatroonika eriala õpilast, kel lõpusirgele jõudmas tehases korraldatav õppemoodul. Just A. Le Coqi valis TKHK oma tänavuseks parimaks koostööpartneriks.