2019. aasta samblaks sai Wulfi turbasammal

Wulfi turbasammal on Kai Vellaku andmeil üks neljast Eestis kaitse all olevast turbasamblaliigist. Seda liiki on 1860. aastal kirjeldanud maailmale Tartu kooliõpetaja K. G. Girgensohn. Nime sai see turbasammal Tähtvere mõisniku K. E. R. von Wulfi auks, kelle maadelt liik koguti ja teaduslikult kirjeldati.