Püssikuulist haavata saanud koera elu ei õnnestunud päästa

Esialgu arvas Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar, et koer oli saanud autolt löögi. «Maaülikooli loomakliinikus leiti ta selgroost õhupüssi kuul. Saime aru, et keegi on tahtlikult koera lasknud,» ütles ta.

Arst ei andnud koerale erilist lootust, sest loom oli vana ja vigastused rasked. Et koer oli kiibistatud, võeti ühendust omanikega, kes pärast nõupidamist arstiga otsustasid oma koera Atsi magama panna. «Mis inimene see on, kes läheb jõulupühal mängima teise eluga? Ka jahimeestel on jõulurahu. Arstid kinnitasid, et selliseid plönne korjatakse alatihti välja kasside kehast,» seisis ka varjupaiga sotsiaalmeedialehel.