«Olen poes, palun helistage veerand tunni pärast tagasi, siis olen koju jõudnud,» ütles nüüd juba taevastel lavadel esinev laulja Üllar Jörberg eelmisel kuul viisakalt ajakirjaniku telefonikõnele vastates. Viisteist minutit hiljem oligi ta kodus, kuid teatas, et ei taha tegelikult enam intervjuusid anda ja selgitas, et on teadlikult avalikust elust tagasi tõmmanud.