Vargad said Lohusuus korraliku noosi

25. detsembri varahommikul kella 5 paiku teatati politseile, et Nõmme tänaval on arvatavasti lahti unustatud eramu ukse kaudu sisenetud majja, kust varastati kaks sülearvutit, navigatsiooniseade, jahipüss ja 30 padrunit. Esialgne kahju on 10 000 eurot.