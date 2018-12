Laua ümber on Rolf (vasakult, Danel Ülper), pastor Roth (Henry Griin) ja Toto (Merilyn Elge), kes ootavad järjekordset vaatajat. Foto on toimetatud mustvalgeks, sest lavastuse «Hingede öö» kunstnike arvates toetavad mustvalged fotod ja videod, mille nad on ise teinud, lavastuse unenäolist maailma.

Mis on teater? Tühi ruum, mis on nimetatud lavaks ja milles on vähemalt kaks inimest: üks läheb läbi selle tühja ruumi ja teine vaatab teda. Nii on määratlenud teatrit inglise lavastaja Peter Brook. Tavaliselt on vaatajaid rohkem kui üks, sest etendus ühele on priiskamine. Toomel esietendub täna «Hingede öö», mis aga just ongi tehtud ühele vaatajale.