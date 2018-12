Tartu ülikooli peahoone vastas, otse Jaan Tõnissoni kuju valvsa pilgu all seisab ilus vana maja, millel on korruseid tänavalt vaatamisel paar-kolm, aga tegelikult rohkem, nagu teavad need, kes selles mõnikord käinud ja aastaid seal töötanud. Jaanuaris 2017 vahetas maja omanikku, kuid on nüüd taas müügis, nagu annab teada müügisilt.