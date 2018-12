«Jõuluingel» toob kuulajaini buketi koorimuusika kullafondist

Agentuuri kunstiline juht Mail Sildos ütles, et kontsert on üks osa terve detsembrikuu kestnud jõulumuusika festivalist «Kirikupühad Maarjamaal» ning et eelseisval kontserdil pakuvad nad kuulajaile kauni buketi koorimuusika kullafondist.

Aastalõpukontsert leiab aset nii Tartu kui ka Tallinna ajalooliste kirikuvõlvide all ehk mõlemas linnas toimub see Jaani kirikus. Kontserdil helisevad Britteni tuntuima jõulutsükli «Ceremony of Carols» ehk «Jõulutseremoonia» sätendavad meloodiad harfihelide saatel, tsükli alustab ja lõpetab gregoriaani koraalil «Hodie Christus natus est» põhinev ühehäälne lauluviis.

Olav Ehala. FOTO: Martin Dremljuga

Britteni meistriteosega sobivad suurepäraselt Olav Ehala kaunid jõululaulud, mille ettekannetel osaleb ka autor. Lauludest tuntuim «Jõuluingel» on andnud «kontserdile nime.

«Jõuluingli» Tartu Jaani kiriku kontsert algab 28. detsembril kell 19 ning seesama kordub Tallinna Jaani kirikus järgmisel päeval, 29. detsembril kell 19.

Corelli Music on teinud aastalõpukontserte Tartu Jaanis juba alates 2006. aastast. «See kirik on selleks väga sobilik koht,» sõnas Mail Sildos.

Festival «Kirikupühad Maarjamaal» kestab aga kolmekuningapäevani ehk lõpeb õigeusu jõulude algusega. Kontsert «Perejõulud» leiab aset 5. jaanuaril Narva Hermanni kindluses ning 6. jaanuaril Kõltsu mõisas, ning siis on publiku ees akordionist Jaak Lutsoja pereansambel.

Juba aastaid kestev festival «Kirikupühad Maarjamaal on saanud publikult suure poolehoiu ning Euroopa Festivalide Assotsiatsioon (EFFE) tunnustas seda kvaliteedimärgiga «EFFE Label 2017-201».