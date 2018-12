Galerii. Rõngu vabatahtlikud päästjad viisid kodudesse jõulurõõmu

«See on rõngu vabatahtliku päästeseltsi reservis olev auto, mida me hetkel ei kasuta, sest uuem auto on olemas,» rääkis vabatahtliku päästeseltsi päästja Mihkel Luht. «Mõtlesime jõuludeks auto ära kaunistada ja sugulastele, sõpradele jõulurõõmu viia ning ka paljudele Rõngu ja ümbruskonna inimestele veidikene elevust tekitada,» lisas ta.