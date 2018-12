Lõuna-Eesti päästjatel jõuludel tööd jagub

Päästjad hoiatavad, et küünlad tuleb ohutuse tagamiseks alati panna eemale süttivatest asjadest. Küünalt ei tohi jätta põlema järelevalveta. Päästjad külastavad pühade perioodil ka üksikuid vanemaealisi inimesi, et anda neile nõu, kuidas pühade ajal kodus paremini tuleohutust tagada.

Eile, jõululaupäeval kell 12.31 teatati, et Nõo vallas Nõgiaru külas on kortermajas kuulda suitsuanduri häiret. Kohale saabunud päästjad leidsid korteri, kus pliit-kamina ees ja all põlesid sinna pandud puud. Algjärgus tulekahju kustutati käsikustutiga. Kohale tõtanud korteriomanikule selgitati, et kütteseadmeid ei tohi jätta järelevalveta küdema ning nende ümbrusesse, eriti koldesuu ette, põlevmaterjali.