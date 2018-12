Anne kanali uisurada meelitas tartlased jõululaupäeval sportima

Björn ja Kadri Puna olid koos lastega samuti Anne kanalile tunnikeseks aega veetma läinud. Björn Puna märkis, et Anne kanali uisuraja loomine oli väärt tegemine ning sellist korralikku rada on Tartusse juba ammu vaja olnud.

Björn Puna pärast uisutamist Anne kanalil. Et pinki, millel uiske vahetada pole, siis tuleb kelk pingiks kaasa võtta.

Kadri Puna ütles, et tavaliselt on nad pidanud uisutamiseks linnast välja sõitma, aga nüüd seda enam tarvis teha pole. Punade sõnul oli rada hästi hooldatud ning uisutamiseks sobilik. Ka jäähoki mängimiseks jagus ruumi, samuti oli kanalil suusatajaid. Kadri Puna ütles, et ideaalne oleks olukord Anne kanalil siis, kui uisuraja keskel oleks suusatajatele ka klassikasõiduks rada.