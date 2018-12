Tänavaküsitlus. Missugused kingid leiavad tee jõuluvana kingikotti?

Vaatame, et lapsed ei kuuleks. Ikka glamuursed ja soovi mööda. Meil on kingilistid ja loosipakid ning igaüks kõigile kinki tegema ei pea. Lapsed tahtsid ikka mänguasju. Noormees soovis siin puuduolevaid majapidamistarbeid. Kui ma hea olen olnud, siis ise loodaksin jõuluvanalt Armeenia raadio ankdoodikogumikku.

Lastele on kingiks Hot Wheelsi rallirada ja õmblusmasin, et ta saaks oma nukkudele ise riideid õmmelda. Nukkude riided on tõesti väga kallid.