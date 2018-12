Annelinna ja Sõbra Prisma hoidsid jõulude eel öösiti uksed lahti

Prisma Peremarket AS tegevdirektori Jussi Nummelini sõnul ajendas öise lahtioleku otsust tegema kolm asjaolu. Esiteks näitab viimaste aastate statistika, et lisaks toidukaupadele ostetakse jõulueelsetel päevadel palju kingitusi, teiseks on jaanipäeval ja teiste pühade ajal 24 tundi ja seitse päeva nädalas avatud Prismade külastatavus olnud märgatavalt suurem ning kolmandaks oli öine Prismade ajutine avamine väga edukas Soomes, kus seda tehti eelmise aasta jõulude eel.