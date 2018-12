Anne kanali uisurada sai valmis

Tartu Postimees kirjutas 16. detsembril, et Tartu linnavalitsuse sporditeenistus otsustas tänavu esimest korda terve linnapoolse Anne kanali kalameestele sulgeda ning rajada sinna hiiglasliku uisuväljaku. See aga ei meeldinud kalastajatele sugugi, kuna nad on harjunud seal igal talvel kalal käima.

Pärast Postimehe loo ilmumist võttis linn seisukoha, et Anne kanalile peavad mahtuma nii kalastajad kui motosportlased ning nimetatud ala tuleks jagada pooleks. Ka sellest kirjutas Postimees 19. detsembril. Nüüd on rada valmis, kuid see hõlmab suurema maaala kui viimati kavas oli. «Üks kolmandik jäi kalastajatele, kaks kolmandikku on uisuraja all. Usun, et kalamehed jäävad nüüd rahule,» arvas Kollist.