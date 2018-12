Õnnetuse tagajärjel on Rasmuse kolmas ja neljas kaelalüli vigastatud ning ta on kaelast allapoole halvatud. Rasmus ei saa iseseisvalt hingata ega ka ennast liigutada. Ta on täielikult sõltuv hingamisaparaadist, ööpäev läbi lähedaste kohalolekust ja abist, kuna hingamisaparaadi filtreid ja tarvikuid on vaja pidevalt vahetada. Selleks, et Rasmus saaks jälle ise hingama hakata ja vigastustest võimalikult kiiresti taastuks, vajab ta lisaks meditsiinilisele ja lähedaste abile ka füsio- ja tegevusteraapiat.