Genialistide klubi läks jõuludele vastu tormilise afropeoga

TBO on rahvusvaheline afrobeat- ja funkmuusika projekt, mis baseerub armastusel žanri väljapaistvaima artisti, Fela Kuti muusika vastu. Laval pöörase kontserdi andnud muusikud on mänginud mitmetes Eesti ja välismaa projektides nagu Estrada Orchestra, Uebanda ja The Jingles.