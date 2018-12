Eike Eplik sai aastalõpunäitusel Tartu kõrgeima kunstipreemia

Tartu kunsti aastalõpunäitus kunstimajas kannab tänavu pealkirja «Teistmoodi». Selle on kureerinud ja kujundanud Margus Meinart, kes seekord soovis valikusse võtta teoseid, mida kunstnikud peavad oma loomingu põhijoonest erinevaks. Näitusel osaleb 132 kunstnikku.

Avamisele järgnes Imat Suumanni kataloogi «Ma tulen üle Toome» esitlus. Selles on 51 reproduktsiooni tema loomingust alates 1990. aastate algusest praeguseni. Tekstid on kirjutanud inBoil, Reet Mark ja Peeter Talvistu. Viimane on teinud ka intervjuu Suumanniga.