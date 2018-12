Lasteraamatus armastab üks käpik teist

Hiljuti nägi trükivalgust «Väike armastuse lugu», mille täiskasvanuliku pealkirja taga peitub lasteraamat. Kurva, kuid õnneliku lõpuga loo on kirjutanud Tia Navi. Peategelased on vasaku käe käpik ja parema käe käpik ning kõrvaltegelane väike tüdruk Triinu-Liis, kelle kummaski taskus need käpikud tihtipeale ringi liiguvad.