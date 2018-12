Galerii: Konrad Mägi ateljee maaliõpilased avaldasid õpetajaile tänuks raamatu

Sissejuhatuses on kirjas, et ateljee loomise idee taga olid rohkem kui 30 aastat tagasi mõned Pallase kunstnikud, kes pidasid ülioluliseks pallasliku maalihariduse järjepidevust. Maalikooli üks asutajaid ja esimene juhataja oli toonane kunstnike liidu sekretär Indrek Hirv. Kuni 2012. aastani tegutses ateljee kunstiühingu Pallas stuudiona, mille juhatuse esimees on Enn Lillemets.