Ivi Drikkit: peatame viivuks kiirustava aja

Üsna noore ajakirjanikuna kirjutasin hingedepäeva puhuks artikli, kus muu hulgas soovitasin asetada lahkunute mälestuseks aknalauale küünal. Järgmisel päeval helistas hääle järgi eakas proua ja juttu lõpetades lausus: kulla laps – nii ta mulle ütleski –, küünal aknal pole eestlaste komme.

Ma ei uurinud seda teemat edasi, sedastasin vaid, et eks inimesed tee seda, mida nende sisetunne laseb või käsib teha. Aga ise ma küünalt aknale enam ei pannud. Mitte kartusest näida vähem eestlane. Küünal aknalaual tundus žestina. Mälu on see, mis hoiab sidet. Mälu on see, mis viib jõuluõhtul sajad inimesed küünaldega lähedaste kalmudele, et kinnitada: te olete olemas.

Mõni aasta tagasi lumetute jõulude eel sõitsin Peravalla kalmistule, et seal puhkavate vanavanemate kalm korda teha. See väike rahula metsade ja soode vahele jäävas eraldatud paigas on alati olnud enam-vähem hooldatud, ent seekord olin rohkem kui üllatunud: kogu ala oli servast servani puhtaks ja kohevaks rehitsetud. Ei ainsatki lahtist lehte või oksaraagu. Hoolitsevad käed olid üle käinud igast väikseimastki maad ligi vajunud kääpakohast, mida tähistab vaid sammaldunud raudrist paar sajandit tagasi surnud taluperemehele või tollaste tõbede poolt võetud lapsele.

Tean, et kunagi kasvas kahte küla eraldava umbes nelja kilomeetri pikkuse metsatee ääres mänd, mille juures peatati matuserong, et pedajatüvele järjekordne rist lõigata. Seda mändi pole enam ammu, ent kalmistuvaikuses seistes mõistad, et üha meeletumalt kiirustav aeg ei hävita jäägitult sidemeid olnuga. Ajaga, millal vanapapa ja vanamamma, või kuidas kusagil pere vanimaid liikmeid kutsuti, olid austust väärt nii elus kui ka surmas, ja kui vähegi võimalik, korraldati neile väärikad matused matuserongi ja peielauaga. Väärikast vananemisest tollal vist ei räägitud.

Mälestusi õnneks ei saa visata ahju, nagu soovitas omaaegne seltskonnalaul. Mulle näiteks meenuvad jõulude eel sinililled varakevadiselt lillaka lepavõsa varjus – nagu mälestus ja üksiti unistus.

Mõni teema püsib peas ka siis, kui oled ise neist asjust juba kirjutanud. Üks selliseid on vanurite toimetulek ja suhtumine neisse. Viimasel ajal ohtralt käsitletud pensionisammastest ma ei räägi, sest praegustel eakatel nendega liitumise võimalust enamasti ei olnud. Staažiaastate arv on see, mis ühtede elujärge teiste omast pisut kõrgemal järjel hoiab, aga muudatust ehk suuremat pensioni tahavad kõik. Seni tuleb paljudel valvata kauplustes sooduspakkumisi ja allahinnatud kauba riiuleid, ise teades, et eilse saia järele sirutatud käsi näib mõnelegi röstsaia ostjale põlastusväärne. Nendel pole aega oodata, kuni kavandatud pensionireformi viljad küpsevad. Kas senistest väljaöeldud lubadustest asja saab, näitab aeg.