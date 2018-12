Missugused on tuntud tartlaste jõulukombed?

Eks meie pere jõulud on üsna tavalised, nagu teistel: istume ühiselt söögilaua taha ning laulame ja tantsime, et kingipakid lunastada. Küll on minu abikaasal Peebul pühade ajal jõuluvana ülesanded. Peale selle on meie pulma-aastapäev just 24. detsembril, et kuupäev püsiks hästi meeles. Seega saan aastapäeva pidada jõuluvanaga. Kuigi varem käis mu abikaasa jõuluvana mängimas, siis tänavu murrab ta seda traditsiooni, sest tähistame 25. aastapäeva ehk hõbepulma.