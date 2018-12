Eile oli viimane päev, kui oli võimalik esitada uueks Tartu linnakirjanikuks saamise taotlus. Esimene linnakirjanik oli mullu Kristiina Ehin. Tänavune on Mika Keränen, kes räägib intervjuus oma palgalisest tegevusest sel aastal ja jõuludest, aga juhib tähelepanu ka sellele, et tselluloositehase rindel on võidetud üks lahing, kuid sõda on alles alguses.