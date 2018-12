Kodutud hiirekuningad kolisid jõuluks kassitallu

Kassitalu perenaised Merle Torim (vasakul) ja Katrin Loss käivad vaheldumisi kiisusid toitmas, koristamas ja kütmas. Kuigi talus on praegu üle kolmekümne kassi, on mõlema naise kodus teist sama palju nurrumootoreid veel.

Üks Jõgeva lähistel asuv vana metsatalu on praegu enam kui kolmekümne koduta kassi päralt. Tegu pole siiski tekkinud kassikoloonia või mahajäetud loomadega, talu kuulub veebruaris loodud mittetulundusühingule Paita Mind. MTÜ eestvedajad on Merle Torim ja Katrin Loss, kes hoolitsevad, et Jõgevamaalt leitud koduta kassid saaksid esmalt steriliseeritud, ulualuse, söögi, vajaliku arstiabi ning lõpuks päris kodu ja armastava pere.