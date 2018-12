Tartu puukool muudab kurssi

Dekoratiivtaimede kasvatamisest loobumise taga on RMK struktuuri ümberkorraldused ja asjaolu, et see tegevus ei toeta RMK põhisuunda, milleks on metsakasvatus riigimetsas. Dekoratiivpuukooli sulgemise tõttu vabaneb neli hektarit avamaad, kus edaspidi hakkavadki kasvama vaid kuuseistikud. «Kuna me suurendame metsataimede osa ja meie ressurss on piiratud, peame millestki loobuma,» ütles Tartu puukooli taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinal. Peale Tartu puukooli tehakse muudatusi veel seitsmes puukoolis.