Siim ja Kaarel Tuulis ning hüpokoer Luki. Kuna isa Kaarlil oli lapsepõlves olnud terjer, siis tundus, et ühel õigel koeral peab olema habe. Nii valiti šnautser.

Luki ei ole tavaline koer. Vilkad silmad tumeda tuka all, must habe, läikiv karv. Saba nagu väät – kui keegi uksest sisse astub, peksab see tervituseks paremale ja vasakule.