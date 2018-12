Põltsamaale uue lasteaia ehitamise plaan kukkus volikogus läbi

Selle aasta veebruaris elas lasteaia Tõruke direktor Helje Tamme teadmisega, et paari kuu pärast algab lasteaia täielik ümber­ehitus. Nüüdseks on see plaan seisma pandud ning laguneva maja saatus on segane.

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS