Uus ravimtaimede raamat jagab teadusuuringutel põhinevaid retsepte

Raamatus on täpsed liigikirjeldused ja tõetruud joonistused, taimede rahvapärased nimed ja huvitavad rahvameditsiinis kasutamise viisid. Samuti on selles tänapäevane tõenduspõhine teave taimede keemilise koostise, toimete, kasutusvõimaluste ja võimalike ohtude kohta ning retseptid nende kasutamiseks.

«Need on Eestis kõige enam kasutatavad taimed, kuid need ei pruugi sobida sugugi igale inimesele. Kindlasti tuleb lugeda ka vastunäidustusi ja ravimtaimede koostoimet ravimitega,» selgitas Ain Raal.

Raali sõnul on enamiku ravimtaimede keemiline koostis tänapäeval põhjalikult läbi uuritud ning tuntakse kümneid ja isegi sadu konkreetse droogi koostisaineid. Selles raamatus on välja toodud vaid kõige tähtsamad neist, lähtudes farmakognostilisest klassifikatsioonisüsteemist, kuhu need koostisained bioloogiliselt aktiivsete ainete rühmadena on paigutatud.