Tea Varrak lahkumishüvitist ei saa, kuid tulemuspalk jääb jõusse

Varrak, kelle viimane tööpäev on 20. jaanuaril, ​pälvis meedias tähelepanu enda juhtimisstiiliga, mida kirjeldasid endised töötajad emotsionaalse ning segadust tekitavana.

Reps selgitas, et Varraku tulemustasu saamine otsustati arenguvestluse käigus. Varraku 8200-eurone tulemuspalk on kantsleri kahekordne kuutasu ning see määrati ta tööpanuse põhjal. «Kui inimene täidab teatud tingimused oma töös, siis määrab ministeerium talle tulemustasu,» selgitas Reps. Ta ei täpsustanud, millega Varrak täpsemalt tasu vääris.