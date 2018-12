Eelarve arvestab lasteaiatasu tõusuga

Nüüd on volikogu opositsioonijõud ühes valimisliiduga Tartu Eest teinud ettepaneku jätta uuel aastal kohatasu samaks, kui on tänavu, ehk hinnatõus ära hoida.

Nad on põhjendanud, et aastail 2013–2018 on lasteaia kohatasu tõusnud kahekordseks, ja see ületab märgatavalt keskmise palga tõusu tempot, mis oli samal ajavahemikul 36 protsenti.