Tea Varrak astub haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri kohalt tagasi

Haridusminister Mailis Reps ütles Tartu Postimehele veidi varem, et räägib neljapäeval Varrakuga ilmnenud probleemidest ning nende lahendamise võimalustest. Repsi hinnangul ei olnud Varraku lahkumine kantsleri ametist kindel.

Tartu Postimees kirjutas teisipäeval, et mitmed endised ministeeriumi ametnikud on kritiseerinud Varraku väidetavalt ebapädevat juhtimisstiil, mis sundis ministeeriumist lahkuma arutult palju töötajaid. Ka kolmapäevases lehes heitsid mõned HTMi endised töötajad kantslerile ette vassimist töökohtade üleviimisel Tartust Tallinnasse ning teisigi ootamatult ja häirivalt muutunud otsuseid.

Õnneks on olnud ka kümneid ja kümneid toetuseavaldusi nii ministeeriumist kui väljastpoolt maja. See on aidanud elus püsida.